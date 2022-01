Incendio in capannone Macchiareddu, fiamme non ancora domate

Non è ancora stato del tutto spento l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in un capannone della ditta di logistica Sdl a Macchiareddu, nel Cagliaritano. Le fiamme si sono sviluppate nello stabile e si sono poi spostate su un secondo capannone. Per tutta la notte sei squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Cagliari e altre due arrivate dal distaccamento aeroportuale di Elmas con la kilolitrica e l'antincendio aeroportuale hanno lavorato, tentando di aver ragione del gigantesco rogo.

Il lavoro non è stato semplice, solo questa mattina la situazione è tornata parzialmente sotto controllo e si stanno spegnendo gli ultimi focolai. Le fiamme hanno distrutto due capannoni, i danni sono ingenti e ancora da quantificare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Uta e della Compagnia di Iglesias. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Si attende un sopralluogo degli esperti dei vigili del fuoco. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella del corto circuito.