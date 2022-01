Covid: casi stabili e lieve calo ricoverati in Sardegna

Restano più o meno stabili i contagi in Sardegna dove si registrano 1490 ulteriori casi di Covid (quasi cento in meno rispetto all'ultima rilevazione), sulla base di 4633 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 35709 tamponi (compresi anche 14408 tamponi antigenici non conteggiati nei giorni scorsi) con un tasso di positività che scende dal 7,8 al 4,1%.

Si conta anche il decesso di una donna di 89 anni, residente nella provincia di Sassari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono 28 ( 2 in più rispetto alle ultime 24 ore), mentre quelli in area medica sono 224 (-3 ).

I casi di isolamento domiciliare sono 19.780 (846 in più).