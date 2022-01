Covid: stop scuole e bar chiusi alle 23 nel Nuorese

Attività didattica in presenza sospesa in tutte le scuole del paese fino al 17 gennaio e prorogato fino al 20 gennaio il mini lockdown con coprifuoco alle 22 per gli adulti e alle 18 per i minorenni e l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 nei locali pubblici ed uffici pubblici. E' quanto dispone l'ultima ordinanza del sindaco di Desulo, nel Nuorese, Giovanni Cristian Melis.

In più da giovedì 20 è prevista la chiusura dei bar e pizzerie alle 23, mentre non ci saranno limiti di orari per l'asporto.

Rinviate, a data da destinarsi, le feste per i fuochi di Sant'Antonio Abate e per San Sebastiano.

Non si tratta dell'unico paese della provincia di Nuoro che ha adottato nuove restrizioni. A Orosei, la sindaca Elisa Farris, ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le classi delle Scuole di ogni ordine e grado, sino a lunedì 31 gennaio compreso.