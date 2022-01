Covid: casi in aumento (1307) e una vittima in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Nuovo aumento dei contagi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1307 ulteriori casi di positività al Covid (erano 983 nel precedente bollettino), sulla base di 5.575 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.710 tamponi con un tasso di positività del 6,3%.

Si registra il decesso di una donna di 71 anni, residente nel Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (- 1), mentre sono 215 i ricoverati in area medica (- 1).

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.606 (+ 828).

