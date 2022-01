Vaccini: 3500 prime dosi in un giorno in Sardegna

Con l'entrata in vigore del green pass rafforzato, anche in Sardegna ieri c'è stata la corsa alle prime vaccinazioni. Sono state circa 3.000 le prime dosi somministrate in un giorno. E prosegue anche la vaccinazione ai bambini di età dai 5 agli 11 anni: complessivamente finora sono state somministrate oltre 15mila dosi pediatriche su una platea di circa 83mila bambini. Attualmente in Sardegna le persone vaccinate sono 1.278.780 (1.227.676 con doppia dose e 51.104 monodose, una media di 1.103 al giorno), pari all'80% della popolazione complessiva e al 100% dell'obiettivo di copertura vaccinale.