Nuova piattaforma web per il distretto aerospaziale

Nuova piattaforma web per il Dass, distretto aerospaziale della Sardegna. Il sito è stato concepito e realizzato dalla società Relive Communication cercando di portare il visitatore in un'atmosfera in linea con i temi e l'identità del progetto. Un racconto delle attività del Dass attraverso la storia, i brevetti e le attività in corso con soluzioni visive studiate su misura.

"Il nuovo sito - commenta il presidente Giacomo Cao - intende fornire una immagine sempre più dinamica delle attività del distretto, enfatizzando da un lato i risultati raggiunti e dall'altro proiettandolo verso la nuova economia connessa con l'esplorazione dello spazio profondo che ci auguriamo potrà ricevere ampi e significativi contributi dal comparto che opera in terra di Sardegna". Nell'immagine di apertura la Terra tra stelle e pianeti. Poi le informazioni sulle iniziative e le strategie del distretto.