A Città Metropolitana Cagliari il "Premio Luigi Crespellani"

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - La Città Metropolitana di Cagliari si è classificata al primo posto nella graduatoria del "Premio Luigi Crespellani", assegnato dalla Regione agli enti locali che maggiormente si sono distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella gestione dei servizi per i cittadini.

La Città Metropolitana si è aggiudicata il primo premio, pari a 35 mila euro, con il progetto del 'Contratto di Laguna', lo strumento operativo che ha l'obiettivo di riqualificare la Laguna di Santa Gilla al fine di preservarla e renderla fruibile dai cittadini e dai portatori di interesse del territorio.

Le risorse finanziarie del Premio Crespellani saranno utilizzate per potenziare le azioni di sistema e la partecipazione delle comunità locali interessate nel progetto, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza nella riqualificazione della laguna.

"Questo premio ci onora e ci incoraggia nel percorso intrapreso", commenta il consigliere metropolitano delegato all'Ambiente Roberto Mura. "Vogliamo che tutto il territorio si senta protagonista e responsabile della tutela e dello sviluppo della Laguna di Santa Gilla, favorendone la crescita in termini ambientali, economici, turistici e storici". (ANSA).