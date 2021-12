Basket: la Dinamo domenica a Bologna per il tris

Natale sotto canestro per la Dinamo Banco di Sardegna, che domenica 26 dicembre farà visita alla Fortitudo Bologna nella gara valevole per la 13/a giornata di campionato. Una partita in cui i biancoblu sassaresi devono tenere alta la concentrazione se vogliono allungare la serie di due vittorie consecutive.

"Andiamo a Bologna con fiducia consapevoli che sarà una partita complicata contro una squadra che è in grande condizione, come ha dimostrato nel derby giocato fino all'ultimo con la Virtus e nella sfida contro Trieste", commenta il coach dei sassaresi, Piero Bucchi. "Sarà una gara complicata e dura, si prospetta un PalaDozza sold out e ci aspettiamo un clima bello e intenso dei bei tempi della Fortitudo, dobbiamo approcciare con la giusta concentrazione", continua.

"La Fortitudo è una squadra che ha cambiato tanto a livello di roster ma alla fine ha trovato la giusta chimica: tante partenze e nuovi innesti ma la squadra ora ha trovato la giusta identità. Sarà una partita difficile contro un avversario in fiducia di fronte a un pubblico caldo. Dovremo essere molto bravi a restare in partita perché Bologna in questo momento è capace di sfruttare il fattore campo, bisogna restare sempre dentro la gara per non prendere dei break che possono essere pericolosi".

A Bologna la Dinamo potrebbe presentarsi ancora incompleta, visti le indisposizioni di Stefano Gentile e di Gerald Robinson, che hanno già saltato la gara di Champions League, due giorni fa. "Stiamo valutando giorno per giorno i due assenti, oggi parlerò con lo staff medico per capire se ci saranno i margini per il recupero", conclude Bucchi.