Serie A: vince la Juve, pari Atalanta

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La Juventus batte il Cagliari 2-0 e Genoa-Atalanta si chiude 0-0 negli anticipi della 19/a giornata di serie A. A Torino, i bianconeri sono andati in vantaggio con Kean nel finale del primo tempo, raddoppiando quasi allo scadere di gara con Bernardeschi. I bianconeri alla sosta si trovano a -4 dai nerazzurri bergamaschi, quarti in classifica. I rossoblù liguri fanno un passetto ma restano terz'ultimi con 11 punti davanti a Cagliari (10) e Salernitana (8), che oggi non è potuta scendere in campo a Udine per alcuni positivi nel gruppo squadra. (ANSA).