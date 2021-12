Nuova area verde a Pirri, inaugurato giardino di 540 mq

(ANSA) - CAGLIARI, 09 DIC - Un nuovo giardino di 540 metri quadrati in via Vesalio, a Pirri, con parcheggio, area cani e spazi con fontanelle e panchine. L'inaugurazione oggi con il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il vice Giorgio Angius, e la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca.

L'intervento si inserisce nel piano "Manutenzione su aree verdi degradate in città". I lavori, aggiudicati a marzo e iniziati lo scorso aprile 2021, sono costati circa 122mila euro, compresa la manutenzione per i prossimi 12 mesi. "Questo spazio verde attrezzato - ha rimarcato il primo cittadino - risponde alle richieste e proposte dei residenti".

La zona è stata divisa in tre parti: area verde e relax (circa 200 metri quadrati), con prato, panchine, fontanella e piante aromatiche ed essenze, area cani (circa 100 metri quadrati) e parcheggio, con 12 stalli.

"Un servizio servizio in più per i cittadini - ha concluso Angius - che non pretende di risolvere i problemi della città, ma che migliorerà la qualità della vita di chi ci abita". A completare l'opera, l'illuminazione led, con fotovoltaico integrato. (ANSA).