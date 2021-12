Incendio in casa nel Cagliaritano, muore un cagnolino

Momenti di paura questa mattina in via Matteotti a Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. Un incendio ha devastato un appartamento al secondo piano di uno stabile, la proprietaria è fuggita all'esterno mettendosi in salvo ma il suo cagnolino è morto intrappolato nella casa in fiamme.

L'incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato intorno alle 9 e ha interessato varie stanze dell'abitazione e la copertura di una terrazza. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio, un'autobotte, un'autoscala e un carro autorespiratori e un'ambulanza del 118.

La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia locale di Capoterra. Durante le fasi di spegnimento i vigili del fuoco hanno recuperato, raffreddato e messo in sicurezza tre bombole di Gpl che si trovavano all'interno dell'abitazione.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.