Oscar pubblicità, Sardegna ancora sul podio con spot Regione

L'Oscar della pubblicità italiana resta in Sardegna. Per il terzo anno consecutivo l'agenzia di Cagliari "Relive Communication" è sul podio del Key Award grazie alla campagna istituzionale della Regione, "Sicuri di Sognare", mirata alla diffusione del brand "Sardegna" nel mondo.

Lo spot, diffuso nei mesi estivi su Rai, Mediaset e social network si è affermato nella categoria spot web accanto ai più importanti marchi della pubblicità internazionale (Tim, Wind, Lavazza, Jeep) e in concorrenza con le più affermate agenzie pubblicitarie. Il video racconta la Sardegna attraverso una sequenza di immagini dedicate a coste ed entroterra, trasmesse "con linguaggio altamente cinematografico ed emozionale" e le musiche di Emanuele Contis, mentre la narrazione è affidata alla voce di Luca Ward, attore e doppiatore.

Il premio è stato ritirato a Milano dal regista Andrea Iannelli, dal direttore creativo Massimo Moi, e dalla dirigente della Regione Sardegna, Maria Stefania Podda.

"Vincere per la propria terra ci riempie di orgoglio - ha dichiarato il regista Andrea Iannelli - questo Oscar premia il nostro senso di appartenenza, la voglia di fare qualità e il coraggio di guardare oltre, ma direi anche il lavoro di tanti professionisti che hanno fatto parte del progetto accanto a noi". "L'obiettivo - ha dichiarato il Direttore Creativo Massimo Moi - è stato quello di descrivere la nostra Isola attraverso una poetica delle emozioni, creando lo stesso effetto che suscitano i grandi racconti pubblicitari, come se l'Isola diventasse un marchio di alta moda a cui ambire: un sogno che si trasforma in realtà".