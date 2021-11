Basket: Robinson a Sassari con un obiettivo, "i playoff"

"Possiamo ancora invertire la ruota e andare ai playoff, che è il mio e il nostro obiettivo". Gerald Robinson arriva a Sassari dopo avere chiuso la stagione con lo Chemnitz in Germania e da Nashville, sua terra d'origine, porta in dote alla Dinamo Banco di Sardegna tutta la sua esperienza, le sue caratteristiche tecniche, le sue doti umane ma soprattutto porta una ventata di ottimismo. Il nuovo play biancoblu è stato presentato in conferenza stampa dal general manager Federico Pasquini. "Abbiamo preso la decisione di andare su Gerald senza alcun dubbio, lo conosciamo da anni e lo consideriamo l'uomo giusto, di grande esperienza e personalità", spiega Pasquini. "Il fatto che Bucchi l'abbia allenato l'anno scorso e condivida le stesse valutazioni ci ha dato la spinta finale", aggiunge l'uomo mercato di Sassari.

"Sono pronto per tornare a giocare da play, è una posizione che sento mia", assicura Robinson, che in Bundesliga stava giocando prevalentemente da guardia. "Conoscevo Sassari perché c'ho giocato contro e ho alcuni amici che ci hanno giocato - dice il giocatore - spero di poter dare il meglio per contribuire a riportare la Dinamo dove è sempre stata". Robinson dice di stimare i giocatori del Banco che ha affrontato l'anno scorso in campionato e in Coppa Italia, mentre "non mi piace esprimermi sugli altri, che non conosco - spiega - ma sono convinto che ci siano tutte le condizioni e le caratteristiche per fare bene".