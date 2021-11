L'archivio del Premio Ozieri diventa di interesse storico

L'archivio del "Premio Ozieri di letteratura sarda" è stato dichiarato "di interesse storico particolarmente importante" dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna. Un riconoscimento che dà lustro al premio letterario più antico dell'Isola, fondato nel 1956 per volontà di Tonino Ledda.

L'archivio comprende le opere poetiche e in prosa raccolte nello svolgimento delle 61 edizioni del premio e rappresenta una importante testimonianza della produzione letteraria in lingua sarda, che ne attesta l'evoluzione sia dal punto di vista linguistico, sia socio-culturale.

Conservato con cura dall'associazione omonima nel Centro di documentazione della letteratura sarda "Tonino Ledda", in via Amsicora a Ozieri, l'archivio sarà presto interessato da interventi di riordinamento supervisionati dalla Soprintendenza per renderlo accessibile a studiosi e appassionati.