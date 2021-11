Maltempo: trovato morto 80enne disperso in Sardegna

È stato trovato privo di vita l'80enne disperso questa mattina trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, al lavoro da diverse ore con gli specialisti Saf, che hanno perlustrato tutta la zona insieme a protezione civile, volontari e carabinieri. L'uomo, che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. Poi era rimasto bloccato e sceso dalla vettura, trovata capovolta, è stato trascinato via dall'acqua.

Era di Sant'Anna Arresi e si chiamava Antonio Cinus. "C'era un mare d'acqua - ha raccontato la sindaca Anna Maria Teresa Diana che ha seguito personalmente le ricerche - è stato portato via dalla corrente, è stata trovata solo la sua auto". Poco dopo è purtroppo arrivata la notizia del ritrovamento,del cadavere del pensionato, recuperato dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche insieme a carabinieri, Protezione civile e Corpo forestale. Il corpo è stato trovato quasi al confine con il poligono di Capo Teulada, che delimita la spiaggia di Porto Pino.

Intanto sono stati rintracciati e recuperati i quattro cacciatori dispersi a Sarroch. In salvo anche altri quattro che si erano rifugiati su un albero a Villa San Pietro, altri due che erano rimasti bloccati a bordo di un'auto e, infine, una ventina rimasti isolati in un agriturismo nella zona di Capoterra. Altri cacciatori hanno preferito non spostarsi dai capanni e dai casolari dove avevano trovato rifugio, in attesa di un miglioramento delle condizioni del meteo.