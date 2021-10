Si schianta sul guardrail, centauro muore sulla Bosa-Alghero

Un motociclista di Suni, Enrico Cherchi, di 31 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto all'altezza del Km 12 della provinciale 49 che collega Bosa ad Alghero. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo della sua moto, ha impattato violentemente sul guard-rail, morendo sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri e le forze dell'ordine, ora al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente.