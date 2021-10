Criminalità: Oristano la provincia più sicura d'Italia

Oristano è considerata la provincia più sicura in Italia, mentre Milano resta la prima per denunce in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini. E' quanto emerge dalla consueta classifica del Sole 24 Ore, che ha pubblicato l'Indice di criminalità nelle province italiane relativo al 2020.

Le province meno sicure della Sardegna, invece, sono Nuoro, al 48/o posto nazionale, e Sassari, al 50/o. Seguono Cagliari all'81/o posto e chiude Oristano, appunto, al 106/o e ultimo posto nazionale.

Tra i singoli reati, la provincia di Nuoro è quarta in Italia per le estorsioni e nona per gli omicidi volontari commessi.

Primato negativo nazionale per Nuoro per il numero di rapine negli Uffici postali (4 nel 2020).