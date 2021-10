Ballottaggi: affluenza, confermato calo 10 punti a Capoterra

Affluenza in calo di oltre 10 punti anche nel rilevamento finale alla chiusura dei seggi per il ballottaggio a Capoterra. Ha infatti votato il 45,7% degli aventi diritto contro il 55,9% registrato alle 15 in occasione del primo turno di due settimane fa.

Ora si procede allo spoglio per la proclamazione del nuovo sindaco. A sfidarsi i due candidati più votati al primo turno: da una parte Beniamino Piga, avanti con il 40,6% delle preferenze e sostenuto da una parte del centrosinistra e dal sindaco uscente del Pd, dall'altra Beniamino Garau (Pds'Az-Lega), che insegue con il 28,8%. La battaglia centrosinistra-centrodestra è ancora aperta e non si registra nessun apparentamento ufficiale.