Vaccini: Gimbe, il 74% dei sardi ha avuto la doppia dose

Sale al 74,9% la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale. La media italiana, si attesta invece, al 73,3%. A questi numeri vanno, però, un ulteriore 4,0% solo con prima dose in Sardegna, mentre nel resto del Paese un 4,1%. I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale.

La popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 9,3% leggermente sopra la media italiana che si attesta al 9,1%. Il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è, invece, pari all'1,8% (media Italia 5,1%).

Attualmente in Sardegna le persone vaccinate sono 1.200.453, il 93,9% dell'obiettivo di copertura vaccinale (popolazione over 12 per la quale sono stati autorizzati i sieri anti Covid).