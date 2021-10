Arzachena, parte riqualificazione urbana del centro storico

Scuola e centro culturale al posto di abbandono e degrado. È il progetto del Comune di Arzachena che ha acquisito al proprio patrimonio tre vecchi palazzi nel centro storico che saranno il fulcro di un piano di riqualificazione urbana. Tra gli edifici segnalati dai cittadini tramite una manifestazione di interesse bandita nel 2020, una commissione tecnica ha individuato come strategici palazzo Columbano e il fabbricato che, ormai 40 anni fa, ha ospitato il cinema Aurora, entrambi in corso Garibaldi.

In questi due edifici nasceranno una biblioteca e un centro culturale polifunzionale. Oggi, per l'acquisizione sono disponibili 570 mila euro grazie alla variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale il 29 settembre scorso. Con ulteriori 420mila euro sarà completata l'acquisizione di un terzo immobile nel centro, l'ex asilo San Vincenzo, altro punto di riferimento per la comunità che manterrà la funzione di scuola dell'infanzia.

"L'Amministrazione ha scelto con coraggio di utilizzare una quota consistente dell'avanzo vincolato per investire ancora nel centro storico - spiega l'assessora al Turismo, Bilancio e Patrimonio, Cristina Usai -. Affiancando l'acquisizione di tre edifici ai lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento e ad altre iniziative (incentivi, eventi, installazioni), l'ente interviene in modo sistematico per avviare la rigenerazione del quartiere".