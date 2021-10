Beach volley: Nicolai-Lupo, ultima gara insieme dopo 11 anni

La storica coppia del beach volley azzurro si divide: Paolo Nicolai e Daniele Lupo giocheranno oggi a Cagliari la loro ultima partita insieme dopo undici anni di partite disputate uno accanto all'altro.

Le loro strade ora si divideranno. "Siamo felici e orgogliosi di essere qui per confrontarci sulle progettualità - ha dichiarato Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute - in un giorno speciale in cui celebriamo una grande storia di sport, quella di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, la coppia azzurra di beach volley più vincente di sempre che nel pomeriggio giocherà la sua ultima partita proprio alle Sardinia Beach Finals.

Vogliamo valorizzare l'intera filiera sportiva del Paese e fare un gioco di squadra vincente".

Lupo e Nicolai tandem vincente dal 2011: l'ultimo grande successo è la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio del 2016.

Proprio in Sardegna il duo nel 2014 aveva colto una grande vittoria agli Europei a Quartu Sant'Elena, successo poi ripetuto altre due volte.