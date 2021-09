Legge omnibus: ok commissione all'art. 5, 20 mln al Mater

Prosegue spedita in commissione Bilancio la discussione dei 32 articoli della legge omnibus contenente la variazione da 300 milioni di euro. Oggi il parlamentino ha approvato l'articolo 5 che, tra le altre cose, prevede la facoltà per la Regione di sostenere con 20 milioni di euro i costi di funzionamento dell'ospedale Mater Olbia attraverso una quota del budget 2021 e attimgendo dalle risorse non utilizzate, a causa dell'emergenza Covid, per l'avvio delle attività dell'ospedale.

La disposizione è stata molto dibattuta. Le opposizioni ritengono infatti che questa stanziamento potrebbe configurarsi nella categoria degli aiuti di Stato. Ha votato a favore dell'articolo anche il dem Giuseppe Meloni, consigliere di Olbia.

La norma approvata oggi contiene inoltre le risorse a favore delle Diocesi per la gestione di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di Asperger e sclerosi multipla, che perfezionino la procedura di accreditamento. Un altro comma fortemente contestato dall'opposizione. Entro la mattina la commissione dovrebbe dare via libera anche all'articolo 6. Nel frattempo, dalle 13 è riunita la conferenza dei capigruppo convocata per definire l'ordine del giorno della seduta statutaria di venerdì 1 ottobre.