Musica: a European Jazz Avishai Cohen, Holland e Scofield

Quarantuno candeline, oltre quattro decenni nel segno del jazz internazionale: European Jazz Expo ritorna a Cagliari dal 14 al 17 ottobre al Teatro Lirico e al Parco della Musica. Quattro giornate di musica, oltre trenta live su tre prestigiosi palchi nel cuore della città, mostre, appuntamenti culturali. Un cartellone illuminato da nomi come il contrabbassista Avishai Cohen in Trio, amatissimo anche al di fuori del jazz. Ancora due giganti come il grande contrabbassista Dave Holland in duo con il virtuoso e versatile chitarrista John Scofield.

"Ospite d'onore del festival la Spagna con quattro concerti di forte appeal tra cui il quartetto della flautista María Toro, Moises Sanchez Bartok, tra i più originali artisti emergenti. Il Jazz poi incontra il flamenco con il pianista Chano Dominguez e Antonio Lizana al sax e voce", spiega all'ANSA Massimo Palmas, direttore artistico di Jazz in Sardegna.

In programma anche il progetto orchestrale Sardica, il jazz identitario di Gavino Murgia, il quartetto di Emmet Cohen, e tanti altri. A dare il la al festival il 14 e 15 ottobre, sarà una prima nazionale "Mimì, viaggio sulle note di Modugno", una coproduzione di Jazz in Sardegna e Teatro Lirico. Protagonista del viaggio tra note e parole dell'indimenticato Domenico Modugno sarà Mario Incudine accompagnato dall' Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Una nuova versione di Mimì scritta da Sabina Petix, progetto che nasce dopo il successo dell'omonimo spettacolo teatrale interpretato dall' eclettico attore, cantante, musicista siciliano, con la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino. Sul palco assieme a Incudine anche la formazione storica dei musicisti Antonio Vasta, Pino Ricosta e Manfredi Tumminello.