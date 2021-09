Orsini, Guarnieri, Lazzarini nel cartellone targato Cedac

(ANSA) - CAGLIARI, 23 SET - Debutta a Cagliari "Amici Fragili", il nuovo spettacolo di Federico Buffa. La pièce che racconta l'incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André va in scena in prima nazionale dal 1 al 5 dicembre al Teatro Massimo.

Nel ricco cartellone della Stagione de La Grande Prosa del Cedac, 10 titoli per 55 recite tra ottobre e aprile con i grandi nomi della scena italiana e non solo. Si parte con "Un Poyo Rojo", successo internazionale firmato da Nicolás Poggi, Luciano Rosso e Hermes Gaido, tra danza e physical theatre (26-30 ottobre).

Il mondo calcio in "The Red Lion" di Marber con Nello Mascia e Andrea Renzi (3-7 novembre), poi "Tartufo" di Molière con Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina (10-14 novembre). Valter Malosti porta in scena "Se questo è un uomo" di Levi (24-28 novembre), "I soliti ignoti" di Monicelli, con Vinicio Marchioni, sua la regia e Giuseppe Zeno (15-19 dicembre). Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini sono le protagoniste di "Arsenico e vecchi merletti" (26-30 gennaio), Alessandro Gassmann firma la regia de "Il silenzio grande" di De Giovanni, con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca (2-6 febbraio), duelli di parole per Umberto Orsini e Franco Branciaroli in "Pour un oui ou pour un non" di Nathalie Sarraute (2-6 marzo) e infine "L'Attesa" di Remo Binosi (6-10 aprile) con Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Il Cedac a Cagliari "gioca" su tre palcoscenici: al TsE di Is Mirrionis la creatività contemporanea con "Il Terzo Occhio", a partire dal 29 settembre alle 20.30 con "Stay Hungry" di Angelo Campolo, poi "La Classe" di Fabiana Iacozzilli, "La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza" e "In arte son Chisciottə" da Cervantes.

E da novembre ad aprile all'Auditorium del Conservatorio la danza, con 7 titoli, da "Boomerang" di RBR Dance Company Illusionistheatre, al "Simposio del Silenzio" di Lucrezia Maimone, all'affascinante "Lili Elbe Show" di Riva&Repele", Spellbound Conteporary Ballet con "Spellbound 25", poi "A Night With Sergio Bernal" con il celebre danzatore madrileno, Zappalà Danza con "La Nona" e infine Jean-Claude Gallotta, con "My Ladies Rock". (ANSA).