Patto Università-Comune Cagliari per progetti strategica

Collaborare alla realizzazione di obiettivi inerenti attività di comune interesse nei settori della progettazione strategica, della mobilità sostenibile, della prevenzione e gestione del cybercrimine, del green public procurement e dell'economia circolare e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico attraverso l'istituzione di una rete museale condivisa. Questi gli obiettivi che il Comune di Cagliari e l'Università degli Studi di Cagliari intendono perseguire insieme e che sono stati inseriti in un accordo quadro con il quale le due istituzioni si impegnano ad una reciproca collaborazione.

A firmare il documento ufficiale, nella sede del Rettorato in via Università, sono stati il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola. "Considero fondamentale - ha detto Truzzu - la firma di questo accordo che stabilisce rapporti proficui e duraturi tra Cagliari e l'Università. Voglio che l'Ateneo sia coinvolto in tutte le scelte strategiche, con un contributo originale e ricco di spessore scientifico. Considero il rapporto con l'Università fondamentale per la crescita della città. Firmiamo un documento che ha valenza strategica per i prossimi anni".

"Questo - dice Mola - è il momento di fare squadra con tutti quelli che amano ripartire. Sentiamo molto il dovere di lavorare per il territorio e in questo senso Cagliari, città universitaria, intendendo in questo concetto anche la più ampia città metropolitana, è l'impegno di ogni giorno: tutti noi in Ateneo abbiamo voglia di impegnarci e c'è la massima disponibilità a lavorare insieme".

Il programma delle attività prevede anche la creazione di una rete civica museale che faciliti la conoscibilità e la fruizione - anche grazie alla digitalizzazione - delle collezioni d'arte e dei musei dei due enti, compreso l'Orto Botanico dell'Università di Cagliari.