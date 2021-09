Scuola: prima campanella primaria Satta con sindaco Truzzu

Sono stati accolti in Piazza del Carmine dalle percussioni dei ragazzi della sezione C dell'indirizzo musicale della "Manno", i piccoli alunni delle prime classi della Scuola Primaria "Satta" che oggi, giovedì 16 settembre 2021, hanno iniziato il loro anno scolastico. Alla piccola cerimonia di benvenuto, hanno partecipato anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, l'assessora alla Pubblica Istruzione, Rita Dedola e il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco.

Non casuale la scelta della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Satta-Spano- De Amicis", Limbania Rombi, di far svolgere il momento di accoglienza nella Piazza del Carmine, perché l'intenzione della scuola è quella di poter sfruttare lo spazio pubblico per svolgere una parte delle lezioni, a contatto con la natura e con la città. Scelta condivisa dal primo cittadino che ha assicurato: "stiamo già lavorando perché possiate fare lezione anche all'aperto in questa piazza".

Guidati dall'insegnante di percussioni, Gabriella Muscas, i ragazzi della Manno hanno rallegrato a suon di musica il primo giorno di scuola dei piccoli alunni, prima che la stessa docente coinvolgesse anche loro in una prova ritmica utilizzando mani e piedi. L'esibizione di due ex alunni, con violino e batteria, ha chiuso la piccola cerimonia che ha dato una nuova connotazione e una nuova modalità di utilizzo ad una Piazza, spesso trascurata, che vuole riscoprire un nuovo ruolo in città.