Resta incastrata sotto auto che l'ha travolta, ferita 71enne

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - È stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada ed è rimasta incastrata sotto la macchina. Una donna di 71 anni è stata trasportata all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata in via Bonaria a Quartu Sant'Elena.

La donna, da quanto si apprende, stava attraversando la strada in prossimità dalle strisce pedonali quando è stata investita da un'utilitaria. Nonostante l'automobilista si sia subito fermato, la 71enne è finita sotto il veicolo. Per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, utilizzando alcuni cuscinetti gonfiabili, hanno sollevato la macchina.

La donna è stata poi affidata ai medici del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Quartu. (ANSA).