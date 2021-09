Miss Sardegna è Chiara Manca, 21 anni di Oristano

Nonostante una stagione difficile, anche il 2021 ha la sua Miss Sardegna: si chiama Chiara Manca, 21 anni di Oristano, ed è stata eletta nel Teatro Grazia Deledda di Paulilatino. La Miss studia igiene dentale all'università di Cagliari, ama la musica e gli animali (il suo più grande sogno è quello di aprire un canile), pratica nuoto, danza, equitazione e muay thai (campionessa regionale 2016). Si definisce impulsiva, passionale e creativa e l'obiettivo della sua vita è l'indipendenza.

Quest'anno le finali regionali, organizzate dalla Five Events, esclusivista del concorso nazionale in Sardegna, sono state concentrate in due serate: la prima è stata quella del Teatro Doglio di Cagliari dove sono stati assegnati, tra le 24 partecipanti, i primi quattro titoli regionali: Miss Eleganza a Francesca Ibba, studentessa 21enne di Quartu Sant'Elena; Miss Be Much a Carlotta Zucca, 22enne di Cagliari; Miss Rocchetta a Elena Meloni, modella 22enne di Santa Teresa Gallura, già Miss Sardegna 2020; Miss Cinema a Silvia Senes, 25 anni di Sassari.

Al Teatro Deledda di Paulitano sono state poi assegnate le altre fasce: Miss Sorriso è Nicole Rana, 25 anni di Mamoiada; Miss Miluna Giorgia Imparato, 20 anni di Sarroch; Miss Sport Arianna Panarese, 23 anni di San Gavino Monreale. Le otto ragazze 'titolate' rappresenteranno la Sardegna alle pre-finali nazionali del Concorso Miss Italia.