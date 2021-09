Vela: un migliaio al Poetto per i campionati giovanili

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Un migliaio di giovani velisti nelle acque del Poetto di Cagliari. Calato il sipario sulla 36a edizione della Coppa Primavela, con la partecipazione di 437 timonieri delle classi Optimist, O'pen Skiff e windsurf Techno 293, questa mattina è stato presentato il Campionato Italiano Giovanile singoli. In calendario sfide tra le onde dal 2 al 5 settembre .Come per la Coppa Primavela, anche il campionato in arrivo è organizzato dal Consorzio Velico Cagliari 2020, che ha visto unire le forze e la lunga esperienza dei tre circoli cittadini Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari.

Sono al momento 580 i concorrenti ai titoli italiani per le classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6, windsurf Techno 293.Gli Optimist saranno 153. Già definiti anche i partecipanti delle flotte ILCA 4 (ex Laser 4.7) e ILCA 6 (ex Laser Radial), che saranno rispettivamente 120 e 119. Invece ammontano a 188 gli iscritti nella flotta Techno 293 nelle divisioni Under 13, Under 17, Under 17 e Plus. Tra i partecipanti, si preparano a difendere il titolo Optimist - conquistato un anno fa a Malcesine - Alessio Cindolo (assoluto, Yacht Club Italiano) e Rebecca Geiger (femminile, Circolo Vela Muggia).

Presenti anche alcuni tra i campioni in carica delle tavole a vela Techno 293: gli Under 13 Mathias Bortolotti (Circolo Surf Torbole) e Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia); gli Under 15 Giulio Orlandi (SEF Stamura) e Anna Polettini (Circolo Surf Torbole), e i rappresentanti locali Federico Pilloni e Angelina Medde (entrambi Windsurfing Club Cagliari, Under 17). "La 36a edizione della Coppa Primavela è stata straordinaria per i numeri ma anche per la qualità. Ora - dice Francesco Ettorre, presidente nazionale Federazione Italiana Vela - ci apprestiamo a vivere un campionato che rappresenta la forza del nostro movimento giovanile. I partecipanti sono davvero agguerriti" (ANSA).