Due auto prendono fuoco dopo scontro, 5 persone in salvo

(ANSA) - ARZACHENA, 31 AGO - Cinque persone hanno rischiato di morire carbonizzate ieri notte in un incidente stradale che si è verificato vicino ad Arzachena, sulla strada provinciale 59, al bivio per Porto Cervo. Poco dopo le 23 due auto si sono scontrate e uno dei due mezzi ha preso fuoco. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto anche l'altra auto. Le cinque persone che si trovano a bordo delle due auto sono riuscite a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, la Polizia stradale e i Carabinieri di Porto Cervo. (ANSA).