L'aeroporto di Tortolì ospita spettacolo delle mongolfiere

Tutti con il naso all'insù a Tortolì, dove da fino a domenica 22, a partire dalle 18.30, si potrà ammirare lo spettacolo delle mongolfiere che solcano cielo, illuminate da un gioco di luci e rese ancora più emozionati dalla musica diffusa dai Dee Jay. La location dell'Ogliastra Balloon Festival, l'evento più atteso dell'estate nella costa centro orientale dell'isola, sarà l'aeroporto di Tortolì a due passi dalla spiaggia Basaura, ma lo spettacolo dei cieli si potrà godere in tutta la costa.

Si accederà all'aeroporto soltanto provvisti di Green pass o in alternativa con un tampone negativo effettuato entro le 4 ore prima dell'evento e con i biglietti acquistabili dal sito dedicato che porta il nome del festival. Le esperienze da vivere possono essere diverse; "Chi vorrà potrà effettuare un volo vincolato con una delle tre mongolfiere, che saranno ancorate a terra e che stazioneranno a 30 metri d'altezza - spiega Giorgio Muntoni, presidente dell'Amc Event Sardegna che insieme a due soci e in collaborazione col in portale "Life in Ogliastra" organizza l'evento - Sarà uno spettacolo unico che darà grandi emozioni. A bordo della mongolfiera ci sarà spazio per quattro o cinque o persone, oltre il pilota, che potranno godere dello spettacolo della costa Ogliastrina, da nord a sud".

Durante la manifestazione sono previsti anche eventi collaterali: "Si potrà scegliere di volare a bordo degli ultraleggeri dell'AvioClub Ogliastra tra le 18.30 e le 20.30 e per sabato è previsto un tour serale in barca con partenza alle 19.45 dal porto di Arbatax. La barca verrà ormeggiata di fronte alle mongolfiere, dove si potrà gustare un aperitivo davanti all'insolito tramonto". Il ticket per entrare alla manifestazione costerà 5 euro mentre quelli per salire a bordo della mongolfiera e degli ultraleggeri variano a seconda delle emozioni che si vogliono provare.