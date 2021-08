Tutto pronto per la nona edizione del Rally Terra Sarda

Si scaldano i motori per il 9° Rally Terra Sarda-Rally della Gallura in programma dall'1 al 3 ottobre, organizzato dalla Porto Cervo Racing.

L'apertura delle iscrizioni è prevista per il 2 settembre e, oltre al Rally moderno valido come prova di Coppa Rally di Zona Aci Sport, nello stesso weekend si disputerà la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico e la prima Regolarità Sport Terra Sarda.

Gli organizzatori hanno studiato un programma ricco di novità con un percorso e tre diverse tipologie di prove speciali: la Aglientu "Mare Verde" della lunghezza di 12,24 Km, da effettuare sabato 2 ottobre per due volte (alle ore 15:40 e 18:30), la prova speciale Arzachena "L'Isuledda" di Km 6,52 da correre domenica 3 ottobre per due volte (alle ore 10:32 e 13:29) e la crono Palau "Prova dei Giganti" della lunghezza di 7,49 Km da effettuare tre volte (alle ore 11:04, 14:01 e 16:28). Saranno sette le prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e 278,80 quelli complessivi.

Dopo la distribuzione del Road Book, le ricognizioni con vetture di serie in programma venerdì 1 ottobre e lo Shakedown a Tempio Pausania "Fonti di Rinaggiu" in programma sabato mattina, sempre il 2 ottobre, è fissata la partenza da Tempio Pausania (sabato alle ore 15, corso Matteotti), mentre l'arrivo sarà ad Arzachena (domenica alle ore 17, via Ruzzittu).

"È un Rally che presenta tutte le caratteristiche di un evento straordinario con il coinvolgimento dei centri abitati - dice Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing - a partire dalla prova dello Shakedown di Tempio Pausania con un circuito cittadino spettacolare e unico a pochi passi dal parco assistenza, le nuove prove speciali che abbiamo disegnato sono molto tecniche e racchiudono tre diverse tipologie di piesse".