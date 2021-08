C.Italia: Cagliari, esordio col Pisa nell'era post Ninja

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Pronti a partire per la nuova stagione. Con qualche novità: domani il Cagliari esordirà con il Pisa per la Coppa Italia alla Unipol domus e non più alla Sardegna Arena. Il campo è lo stesso ma il nome è legato alla partnership con il gruppo finanziario. Altra importante primizia: si può entrare allo stadio, ma con il green pass e un documento. La capienza sarà limitata al 50%: quindi ottomila posti. Anche se per una partita di Coppa alla vigilia di Ferragosto entreranno sicuramente meno tifosi.

Sarà un Cagliari chiamato a un esame di maturità e di nuove responsabilità perché oggi, con l'accordo tra Nainggolan e l'Anversa, è iniziata l'era post Ninja. "I migliori auguri a un giocatore che a Cagliari ha dato sempre il massimo - ha detto in conferenza stampa il tecnico, Leonardo Semplici -. Io però devo pensare alla squadra a disposizione, il mio pensiero è concentrato su quello che si deve fare in campo".

Inevitabile il pensiero al mercato soprattutto ora che un giocatore considerato in arrivo non ci sarà sicuramente. "Ma io - ha detto Semplici - sono abituato ad allenare i giocatori che ci sono. Per il mercato bisogna chiedere al presidente o al direttore sportivo. Certo, la società si sta muovendo ma le valutazioni le faremo più avanti. E' importante però la crescita generale con l'obiettivo di migliorare negli equilibri".

Primo test serio con una qualificazione in palio: "Le impressioni sono buone - ha aggiunto - stiamo provando a fare bene con questo gruppo. Vogliamo partire con determinazione anche per i tifosi". Nessuna delusione per le ultime due sconfitte in amichevole: "Due gare importanti per la mentalità - ha spiegato - con squadre più avanti di noi nella preparazione.

Nonostante questo la squadra ha messo sul campo il lavoro fatto in allenamento: i ragazzi si stanno applicando molto bene".

Godin convocato, Nandez no "per motivi societari", ha detto il tecnico. Nessuna anteprima su schemi o formazione: "Serve la squadra migliore per passare il turno". (ANSA).