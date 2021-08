Mattarella ad Alghero, gita in barca nella Baia delle Ninfe

Prosegue all'insegna del più totale relax, lontano dai riflettori e dall'affettuosa curiosità di residenti e turisti, il soggiorno algherese del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei suoi familiari. Arrivato sabato pomeriggio, il capo dello Stato è ospite nella villa dell'Aeronautica militare di Porto Conte. Oggi Mattarella e i suoi ospiti hanno fatto un blindatissimo giro in barca a vela nelle acque della Baia delle Ninfe. Partito dal pontile della struttura militare a bordo di un gommone, il presidente è stato poi accompagnato all'imbarcazione su cui ha potuto veleggiare alla scoperta delle bellezze naturalistica del versante più a nord di Alghero.

Domenica mattina Sergio Mattarella, la figlia e le nipoti avevano partecipato alla messa presieduta nella cattedrale di Santa Maria dal vescovo Mauro Maria Morfino, di cui sono poi stati ospiti a pranzo. Ieri invece la famiglia presidenziale ha preferito fare un bagno nella spiaggia privata antistante la villa militare, a proposito della quale emerge una curiosità: il comandante dell'aeroporto militare, il tenente colonnello Domenico Cecco, ha donato a Mattarella una rarissima copia di una ricerca condotta nel 2006 dall'allora generale dell'Aeronautica Antonio Bruno e mai edita, ma stampata in pochissime copie in occasione di un convegno pubblico, e dedicata proprio alla storia dell'idroscalo in cui oggi il capo dello Stato sta trascorrendo le sue vacanze private.