Basket: la Dinamo si ritrova, via ufficiale alla stagione

È iniziata ufficialmente la stagione della Dinamo Banco di Sardegna. Stamattina la squadra sassarese si è radunata al PalaSerradimigni agli ordini di coach Demis Cavina e del preparatore fisico Matteo Boccolini per il primo allenamento. Alla chiamata hanno risposto tutti gli italiani, dal capitano Jack Devecchi ai veterani Stefano Gentile, Massimo Chessa e Luca Gandini, da Kaspar Treier al neoarrivato Jacopo Borra, sino ai giovanissimi aggregati: Christian Martis, Marco Antonio Re, Luca Sanna, Stefano Piredda, Riccardo Pisano, Gabriele Carta e Matteo Cabras.

Il palsport di Sassari sarà il quartier generale della preparazione biancoblu: al lavoro sul parquet sarà affiancato quello in palestra. Nei prossimi giorni sono in programma gli arrivi degli atleti stranieri: in Sardegna sono attesi Eimantas Bendzius, Christian Mekowulu, Tyus Battle e David Logan mentre l'ultimo ad aggiungersi sarà Jason Burnell, impegnato con i Denver Nuggets nella Summer League. Ancora in via di definizione l'arrivo di Anthony Clemmons.

"L'emozione è grande, non vedevo l'ora di arrivare e sono davvero carico e motivato per questa stagione - dichiara Cavina - Non ho mai dimenticato Sassari, per me è come tornare a casa". Quanto alla squadra, "vorrei che questa Dinamo fosse atletica, camaleontica e soprattutto lavoratrice ', spiega il coach, mentre per il capitano Devecchi" il primo giorno di scuola è sempre bello ed emozionante, per me ancora di più perché rientro da un lungo stop e non vedevo l'ora di calcare il parquet".

Il primo impegno per la squadra sassarese è in agenda il 27 agosto, con la sfida dell'undicesima edizione del Torneo Internazionale City of Cagliari, in cui il Banco affronterà il Bayern Monaco, Baskonia e la neopromossa Napoli.