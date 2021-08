Covid: 314 casi in Sardegna, salgono ricoverati in intensive

(ANSA) - CAGLIARI, 01 AGO - In Sardegna si registrano oggi 314 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3117 persone testate, per un tasso di positività che si aggira sul 10%.. Complessivamente dall'inizio della pandemia i contagi accertati nell'Isola solo 62.365. Non si registra alcun decesso.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (+ 4 rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( 1 in meno rispetto a ieri).

5120 sono i casi di isolamento domiciliare (+264 rispetto a ieri). (ANSA).