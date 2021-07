Rogo Oristanese: Ichnusa dona mezzo alla Protezione civile

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Da Ichnusa un gesto concreto di vicinanza ai territori e alle comunità locali colpite dai devastanti incendi in Sardegna. Il birrificio con sede ad Assemini (Cagliari) ha annunciato una donazione in favore della Protezione Civile regionale che verrà utilizzata per l'acquisto di un mezzo antincendio dotato di modulo AIB/IDRO e un verricello con portata da 1500 kg. Con questa donazione Ichnusa offre il suo contributo per fronteggiare l'emergenza incendi che quest'anno sta assumendo proporzioni insolite anche per un territorio abituato ai roghi estivi come la Sardegna.

"È un momento delicato e difficile per la nostra isola, in cui è importante restare uniti e aiutarci l'un l'altro - afferma Matteo Borocci, direttore del birrificio Ichnusa. Da sempre Ichnusa sostiene, valorizza e tutela natura, territori e comunità della Sardegna e le immagini della macchina della solidarietà che si è da subito messa in moto e l'impegno di quanti stanno contrastando la ferita lasciata dagli incendi conferma l'amore e l'orgoglio dei sardi verso la propria terra.

Questa donazione alla Protezione Civile Sardegna è il nostro modo di dire grazie a coloro che stanno lavorando giorno e notte per garantire assistenza a chi ha perso tutto e per cercare di salvare la biodiversità, di valore inestimabile, nelle zone colpite. Siamo già in contatto con le organizzazioni del territorio per capire, in base alle priorità, come potremo contribuire ulteriormente".

L'impegno di Ichnusa verso la Sardegna ha radici profonde e, negli anni, ha visto la Birra di Sardegna impegnarsi sempre più concretamente verso una produzione sostenibile e un'attenzione al territorio e all'ambiente. Il birrificio ha lanciato dal 2018 campagne per la difesa e la valorizzazione del territorio che hanno incontrato il sostegno e la partecipazione delle comunità locali. (ANSA).