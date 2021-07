Coppa America: Luna Rossa per 4 anni ancora a Cagliari

La volevano in molti. E invece Luna Rossa rimane a Cagliari per preparare la prossima America's cup. La conferma arriva dal Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna che ha espresso parere favorevole all'iter istruttorio per il rinnovo della concessione con l'obiettivo di mantenere per un quadriennio la base logistica nel molo Ichnusa.

"Un percorso - spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - che, forte dell'entusiasmante performance del team nella passata Coppa America, conferma Cagliari come base strategica per la preparazione in vista delle prossime sfide".