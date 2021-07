Cagliari: Dalbert, spero di fare tanti assist a Joao Pedro

"Poche parole e tanti fatti: questo è il mio obiettivo. Mi piace giocare nel centrocampo a cinque con tre difensori perché sono più libero e posso esprimere al meglio le mie qualità offensive". Così il brasiliano Dalbert si è presentato oggi nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Cagliari.

"Migliorarmi? Sempre, in entrambe le fasi. Farò di tutto per meritarmi la riconferma a fine stagione".

Con l'esterno giunto in prestito dall'Inter, sarà un Cagliari più brasiliano: "Sono felice di avere come compagno Joao Pedro, è sempre bello poter parlare in portoghese. Ma in generale sto bene con tutti, scherziamo spesso, mi sento tranquillo. Joao sta facendo benissimo nelle ultime stagioni, al momento è il miglior marcatore brasiliano in Europa, spero di potergli fare tanti assist. Essere convocati dalla nazionale brasiliana è molto difficile. L'anno a Nizza ho fatto bene e non sono stato comunque convocato, l'importante però è continuare a dare il proprio meglio".