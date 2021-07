Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivati in sei

Sono ripresi gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Ieri a tarda sera un barchino con a bordo sei persone è stato intercettato da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza a circa 30 miglia al largo dell'Isola del Toro.

I migranti, partiti dal nord Africa, sono stati raggiunti e trasportati in nottata in porto a Sant'Antioco dove sono stati affidati ai carabinieri.

Gli stranieri, tutti presumibilmente algerini, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove dopo le identificazioni rimarranno in quarantena.