Incendi: bollino rosso per Sardegna occidentale

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - E' preallarme incendi in buona parte della Sardegna occidentale per la giornata di sabato 24 luglio. La Protezione civile regionale, infatti, ha innalzato il livello di rischio da "alto" a "estremo" per tutta l'Isola con il bollino rosso per il Sulcis, l'Oristanese e la Sardegna centrale. Pericolosità alta - codice arancione - nel Cagliaritano, in Gallura, nel Nuorese e nel Sassarese. Codice giallo, invece in Ogliastra e sulla costa sud occidentale.

Sino a domenica, intanto, è ancora allarme per le alte temperature che localmente potranno raggiuyngere i 40 gradi.

