OGGI IN SARDEGNA

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - QUESTI I PRINCIPALI AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI, GIOVEDI' 22 LUGLIO, IN SARDEGNA.

- CAGLIARI - sotto Consiglio regionale - ore 9 - Manifestazione ambientalista "Consiglio alternativo della Sardegna".

- CAGLIARI - piazza Garibaldi - ore 10 - Conferenza stampa presentazione della rassegna "Vini sotto le stelle".

- TRAMATZA - Statale 131, area servizio direzione nord - ore 10 - Vertenza sanità, manifestazione di protesta dei sindaci dell'Oristanese.

- CAGLIARI - Consiglio regionale - ore 10.30 - Riunione della IV Commissione. Alle 12 i lavori proseguono in seduta congiunta con la V Commissione.

- MASSAMA - Casa circondariale - ore 10.30 - Anteprima Festival Licanìas: "L'Archeologo", racconto di racconto di Valeria Parrella, con letture di Michela Atzeni.

- CAGLIARI - Il Ghetto - ore 11.30 - Conferenza stampa di presentazione della mostra "Architetture Vegetali - Le strade alberate di Cagliari", curata da Marco Cadinu e Tiziana Sassu.

- OLBIA - Pagina Facebook Settimo Nizzi - ore 18 - Primo appuntamento con "Il Sindaco in Diretta", nuova iniziativa del sindaco di Olbia per aggiornare e rispondere in modo diretto alle domande dei cittadini.

- CAGLIARI - piazza Garibaldi - ore 18 - Notte Verde, nell'ambito delle "Notti colorate - Storie di vita, d'arte e di commercio", organizzate da Il Crogiuolo.

- PORTO FERRO - Baretto - ore 19.30 - Bluesunset Festival: sul palco il Bad Blues Quartet.

- OSSI - Biblioteca comunale, via Marconi - ore 19.30 - Florinas in Giallo: ospite Francesco Abate con "I delitti della salina".

- PULA - Area archeologica di Nora - ore 20 - La Notte dei Poeti: Valentina Cervi interpreta "La strada che va in città", di Natalia Ginzburg, con la regia di Iaia Forte.

- VILLACIDRO - Lavatoio comunale - ore 20.30 - Festival delle Musiche dei Mondi "Ucronie".

- SANT'ANTIOCO - Ceas, lungomare Colombo 25 - ore 17 - Posiday, programma di divulgazione sulla Posidonia oceanica e sul suo ruolo ecologico in mare e in spiaggia.

- CAGLIARI - Convento San Giuseppe - ore 19 - Terzo appuntamento della rassegna letteraria "Cittadini Sospesi - Libri à Buffet", con Cristina Caboni e Valeria Usala.

- CAGLIARI - InOut Musiclub - ore 20.30 - Per il Cala Gonone Jazz Festival, sul palco Black Victor & WilliBoy Taxi e Blue Moon 4tet.

- CARBONIA - Biblioteca comunale, viale Arsia - ore 20.30 - Autrici e autori della guida "Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art" ospiti della rassegna "Biblionotte".

- DOLIANOVA - Villa de Villa - ore 21 - Teatri d'Estate: in scena "La locandiera", di Carlo Goldoni, con la regia di Nicola Michele (repliche venerdì 23 e sabato 24, stessa ora).

- CAGLIARI - La Vetreria, Pirri - ore 21.30 - Sotto Questo Cielo: "Mignolina", di e con Francesca Pani (replica venerdì 23, stessa ora).

- NARCAO - piazza Europa - ore 21.30 - Per il festival Narcao Blues, sul palco Laura Cox Band.

- ALGHERO - Lo Quarter - ore 22 - Al via il festival "Cinema delle terre del mare", con il concerto di Ilaria Pilar Patassini quartet e Daniele Di Bonaventura.

- PORTOSCUSO - Tonnara - ore 22 - Liberevento: Beppe Severgnini presenta lo spettacolo "La cura delle parole".