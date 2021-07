Strade: aperto nuovo tratto Statale 125 a Tertenia

Inaugurato dall'Anas il nuovo tratto della Statale 125 "Orientale Sarda" Tertenia-San Priamo-Galleria "Sa Pruna", alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli, dell'amministratore delegato dell'Anas Massimo Simonini, e degli assessori regionali dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, e dei Trasporti, Giorgio Todde.

"Finalmente percorribile un nuovo tratto della strada statale 125, un collegamento atteso dall'Ogliastra che porterà notevoli benefici alla comunità locale e alle imprese, sia in termini di tempi di percorrenza che di sicurezza - dichiara il viceministro Morelli -. Il cantiere è stato anche motivo di scoperta di un'importante area archeologica di età punica e romana che interessava il tracciato originario ed è quindi stato necessario predisporre una variante. Grazie ad Anas e alla Soprintendenza per aver tempestivamente posto in essere le attività di salvaguardia del sito senza pregiudicare la realizzazione dell'opera".

"Il nuovo tratto da oggi percorribile - ha dichiarato l'Ad dell'Anas Simonini - apporterà importanti benefici per gli utenti, incrementando gli standard di sicurezza e comfort di marcia tra il Capoluogo e l'Ogliastra. È un'opera molto attesa anche da un punto di vista socio-economico, un'importante passo in avanti per migliorare i collegamenti tra la costa meridionale e quella orientale della Sardegna. È motivo di grande soddisfazione, condivisa con la Sovrintendenza ai Beni archeologici, mettere a disposizione del territorio non solo la nuova strada, ma anche un patrimonio archeologico di grande rilevanza".

Il tratto aperto al traffico ha un valore di 52 milioni di euro e costituisce il primo stralcio del lotto 1 del tronco Tertenia-San Priamo. All'interno del tracciato sono presenti due svincoli a livelli sfalsati e una rotatoria, un ponte e 5 viadotti (di cui il più esteso della lunghezza di oltre 270 metri), un cavalcavia nello svincolo di Tertenia e una galleria artificiale di 200 metri situata nei pressi dello svincolo di Perdasdefogu. Tra Barisardo e Tortolì proseguono intanto i lavori di realizzazione del lotto 4 stralcio, 2° stralcio, che si estende per 4,3 km. L'intervento ha un valore complessivo di 32 milioni di euro e prevede tempi di realizzazione di circa 2 anni.