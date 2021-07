Sanità: Aou Sassari stabilizza 67 precari

(ANSA) - SASSARI, 19 LUG - Fine del precariato per 67 lavoratori dell'Aou di Sassari. L'azienda ha concluso il percorso di stabilizzazione per il gruppo di medici, infermieri, oss, tecnici, sanitari e amministrativi, che si inseriscono all'interno del programma avviato da oltre un anno.

La procedura è stata fatta in accordo con l'assessorato regionale della Sanità, al quale l'Aou di Sassari ha chiesto l'autorizzazione alla stabilizzazione anche del personale precario appartenente a profili diversi da quelli legati all'emergenza sanitaria.

Ad essere stabilizzati, con delibera del 6 e del 19 luglio, sono 3 medici (un pediatra, un neurochirurgo, un chirurgo maxillo facciale), 53 infermieri, 3 operatori socio sanitari, 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 tecnici sanitario di radiologia medica, 1 infermiere logopedista, 1 collaboratore professionale.

In totale sono arrivate al servizio Risorse umane 94 domande di stabilizzazione, ma per 27 non è stato possibile procedere alla stabilizzazione per mancanza dei requisiti. "Per la nostra azienda è la possibilità di contare su personale professionalizzato, che si è formato all'interno delle nostre strutture e che ha acquisito una grande esperienza. Un'azione che avevamo iniziato già dallo scorso anno e che continuiamo a portare avanti, nella convinzione che lavorare nella sanità rappresenti un sicuro valore aggiunto per tutti", dichiara il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano. Da settembre 2020, in totale, sono stati stabilizzati 117 lavoratori, tra medici, infermieri e operatori sanitari. (ANSA).