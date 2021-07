Vaccini: Gimbe, il 16,3% over 60 sardi ancora senza una dose

In Sardegna la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 36,1% a cui aggiungere un ulteriore 21,7% che ha ricevuto solo la prima dose, mentre gli over 60 che non hanno ricevuto nessun vaccino è pari al 16,3%. E' quanto emerge dal consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Va meglio con gli over 80: il ciclo vaccinale è stato concluso dall' 83,9% a cui aggiungere un ulteriore 5,4% solo con prima dose, mentre si scende al 61% nella fascia di popolazione 70-79 anni (+25% solo con prima dose) per finire al 47,4% tra i 60-69enni a cui aggiungere un ulteriore 31,7% con la prima somministrazione.

Nel frattempo nell'Isola sono arrivate ieri altre scorte di Pfizer, con la consegna di 53.800 dosi che danno una boccata d'ossigeno alla campagna vaccinale che oggi allarga le maglie: in nove hub dell'Isola gli over 60 potranno recarsi per la somministrazione senza neppure un appuntamento o la prenotazione.

Ieri, intanto, sono state inoculate 15.915 dosi, dei quali 11.775 richiami e 4.140 prime inoculazioni.