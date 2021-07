Covid: Gimbe, aumentano i casi in Sardegna, +22%

Nella settimana 30 giugno-6 luglio in Sardegna si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che passano da 144 a 143 ma si evidenzia un aumento del 22% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Restano ampiamente sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (2%) e terapia intensiva (0%).