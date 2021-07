Covid: 21 contagi e nessun decesso in Sardegna in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 04 LUG - Sono 57.300 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 21 nuovi casi e nessun decesso.

In totale sono stati eseguiti 1.393.892 tamponi, con un incremento di 1.331 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale all'1,5%.

Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (+1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.488 (+6) i guariti. Sul territorio, dei 57.300 casi positivi complessivamente accertati, 15.019 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.703 nel Sud Sardegna, 5.168 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.431 (+14) a Sassari. (ANSA).