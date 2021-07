Ufficiale, l'olandese Strootman da Marsiglia al Cagliari

Ora è ufficiale: Kevin Strootman è del Cagliari. Si trasferisce dall'Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nato a Ridderkerk, nell'Olanda meridionale, il 13 febbraio 1990, cresce nelle giovanili dello Sparta Rotterdam. Debutta in Eredivisie a 18 anni: in tutto 84 partite, autore di 11 gol, dopo il trasferimento all'Utrecht nel gennaio 2011 (16 partite, 2 reti), nella stagione seguente viene acquistato dal PSV Eindhoven.

In due anni con la squadra biancorossa scende in campo 88 volte, tra competizioni nazionali ed Europa League: uomo-assist (ne colleziona ben 28), segna 14 gol e mette in bacheca una Coppa d'Olanda e una Supercoppa. Nel 2013 approda in Italia, alla Roma. Chiuderà la sua esperienza nella capitale dopo 131 presenze, 13 gol e 19 assist. Nell'estate 2018 si trasferisce in Francia all'Olympique Marsiglia: con i transalpini gioca 78 gare - tra League 1, coppa nazionale, Champions ed Europa League - autore di 3 reti e 9 assist. Lo scorso gennaio in Italia tra le fila del Genoa: 18 gare, 4 assist. All'attivo 46 presenze e 3 reti con la Nazionale olandese.