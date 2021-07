Notti colorate,shopping al fresco a Cagliari con via a saldi

Notti colorate a Cagliari: shopping notturno da domani, sabato 3 luglio, nelle strade del centro in concomitanza con il via ai saldi estivi. La manifestazione è stata presentata nella piazza Costituzione, tra via Garibaldi e via Manno, percorso centrale degli acquisti soprattutto per quanto riguarda moda e abbigliamento. "Sarà così possibile, godendosi una passeggiata al fresco, garantire una boccata d'ossigeno al tessuto commerciale cittadino pesantemente penalizzato da questa pandemia", spiega l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

E non sarà un'iniziativa che riguarda esclusivamente le tradizionali passeggiate dello shopping. "Per due motivi - sottolinea l'esponente della Giunta Truzzu - primo per valorizzare quartieri decentrati come Is Mirrionis e Sant'Avandrace, secondo per delocalizzare la movida e cercare di far vivere questo momento a tutta la città". Previsti dal Comune eventi collaterali con spettacoli tra teatro e musica. E anche passeggiate guidate per far conoscere meglio Cagliari ai turisti e agli stessi residenti. Primo appuntamento domani, poi si andrà avanti per tutta l'estate sino al 16 settembre ogni giovedì.