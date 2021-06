Vaccini: in arrivo in Sardegna 77mila dosi Pfizer

In attesa di una nuova consegna di Pfizer con un carico di 77mila dosi attese in settimana e dopo avere già incassato ieri 21.400 dosi di Moderna e 4.000 Janssen, la Sardegna prosegue la campagna vaccinale a tappe forzate. Come di consueto si registrano per le giornate di domenica numeri più bassi rispetto agli altri gironi: ieri sono stati somministrati 6.306 vaccini, di cui 3.673 prime somministrazioni e 2.633 richiami. Ora nell'Isola sono state inoculate complessivamente 1.204.825 dosi dall'inizio della campagna su 1.390.343 consegnate, cioè l'86,7% del totale.

Dal report settimanale del Governo, aggiornato al 18 giugno, emerge che ad essere più indietro con le vaccinazioni è il personale scolastico al quale era destinato il vaccino AstraZeneca: il 45,22% di questa fascia di popolazione è ancora senza nemmeno una dose, il dato più alto d'Italia. Segue la fascia 60-69 anni con il 26,3% delle persone che devono ancora ricevere la prima inoculazione o la dose unica, mentre i 70-79enni ancora "scoperti" rappresentano il 18,13%. Infine sono il 14,77% gli over 80 che ancora devono fare almeno una dose di vaccino.